تراند الفن: صور لافتة لخادم الحرمين مع حفيده الأمير عبدالعزيز بن خالد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: نشر حساب “صور آل سعود”، عبر موقع “تويتر”، مجموعة من الصور اللافتة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحفيده الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، حفظهما الله. وظهر في إحدى الصور، الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان وهو يقبل خادم الحرمين، فيما بدا الملك سلمان بن عبدالعزيز ممسكا بيد الأمير عبدالعزيز بن خالد ويقبلها، حيث جسدت هذه الصور مشاعر الحب المتبادلة بينهما. وحظيت الصور الخاصة بخادم الحرمين وحفيده بتفاعل وانتشار واسع بين المغردين في منصات التواصل الاجتماعي.

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