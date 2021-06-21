تراند الفن: الامتحان التجريبي وفصل الصيف وعيد الأب.. أبرز أخبار مصر الخدمية اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يشهد اليوم الاثنين 21 يونيو، العديد من الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها نستعرض أبرزها والتي جاءت على النحو التالي:

بداية فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف جغرافيا اليوم ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، أما في الليل يكون الطقس لطيفا إلى معتدلا على البلاد.

الامتحان التجريبي الإلكتروني للثانوية العامة

يعقد اليوم الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021، ويكون الامتحان إلكترونيا على جهاز التابلت وبابل شيت على غرار الامتحان النهائي، على أن يكون الحضور يوم واحد للتعرف على كيفية الإجابة، فيما يتم استكمال باقي المواد من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم على جهاز التابلت.

عيد الأب

يوافق يوم 21 يونيو من كل عام عيد الأب Fathers’ Day، والذي يأتي لتكريم الأب عن الدور العظيم والتضحية التي يقدمها لأبنائه، ووجّه العديد من الفنانين التهنئة لأبائهم، بينهم رامي جمال، هنا شيحة واللبنانية نور، ويمكن تقديم بعض الهدايا للآباء، كزجاجة برفان من النوع المفضل، محفظة جلد، رابطة عنق، إصدارات جديدة لأحدث الكتب إذا كان يحب القراءة.

مهرجان جنيف الدولى للأفلام الشرقية

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان جينيف الدولي للأفلام الشرقية FIFOG في دورته السادسة عشر، والذي يقام في الفترة من 21 حتى 27 يونيو الحالي.

ختام فعاليات مهرجان الإسماعلية للأفلام الوثائقية والقصيرة

تختتم اليوم فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ22 بمحافظة قناة السويس، في الفترة من 16 وحتى 21 يونيو، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

اليوم العالمي للموسيقى

تنظم دار الأوبرا اليوم عدد من الفعاليات على مسارحها المختلفة احتفالا باليوم العالمي للموسيقى، إذ يستقبل مسرح النافورة المكشوف حفل فريق بغدادي باند بقيادة المايسترو مجدي بغدادي، فيما تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض «أعمق مما يبدو على السطح» على مسرح الجمهورية، ويقام حفل لفرقة أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، أما معهد الموسيقى العربية يشهد حفلا لمجموعات الأوبراالمصرية لموسيقى الحجرة، وحفل لفرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح دار أوبرا دمنهور.