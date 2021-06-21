تراند الفن: شوبير: “على الإداريين في بيراميدز التدخل لأن كل حاجة في الفريق غلط”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل بيراميدز مع الرجاء المغربي، سلبيًا، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: “ما يحدث في بيراميدز هو تعثر، وبيراميدز لم يكن له فرص قوية خلال اللقاء، وأحمد الشناوي هو نجم الشوط الأول، والرجاء كان الأفضل”.

وانتقد شوبير الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائلًا: “إزاي تسيب كل المهاجمين وتبدأ بإبراهيم عادل مهاجم؟ وبما فعلته خسرت عادل في الوسط وفي الهجوم، وكان ممكن تُشرك محمود وادي 40 دقيقة على الأقل”.

وأضاف: “أنت بتضيق من الفرص على إبراهيم عادل في التواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو”.

وتابع شوبير: “أمل بيراميدز كبير جدا في التأهل، والحمد لله إن الرجاء لم يسجل أهدافا أمس، ويقدروا يصعدوا، ومش ده بيراميدز، والتحكيم كان جيدًا خلال اللقاء”.

وواصل شوبير: “على الإداريين في نادي بيراميدز، التدخل لأن طريقة اللعب غلط وكل حاجة في الملعب غلط، والفريق خلاص خسر الدوري، لكن عنده فرصة في الكونفدرالية”.

وأتم شوبير: “بيراميدز بلا أنياب، والقصة ليست إنه يكسب الأهلي والزمالك فقط في الدوري، وتعثر بيراميدز مرحلي، ومعاك أسبوع انت قادر على العودة وقادر على الفوز”.

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