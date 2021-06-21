تراند الفن: سرقة حماة تامر حسني.. المتهم استولى على 10 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 صباحاً - باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة النصب وسرقة حماة تامر حسني بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهم مسجل خطر ادعى انه رجل أعمال إماراتي، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من حماة المطرب تامر حسني، أثناء جلوسهما فى مول شهر بأكتوبر.

حبس المتهم بسرقة حماة تامر حسني

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن أجهزة الأمن كشفت عن تفاصيل الواقعة في اقل من 24 ساعة وتمكنت من تحديد هوية المتهم، والقى القبض عليه، وتمت إحالته للنيابة، واعترف المتهم بسرقة حماة تامر حسني، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، انه بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة أول أكتوبر، من حماة تامر حسني، بتعرضها للسرقة والنصب أثناء جلوسها مع شخص بمنطقة مول العرب، وأكدت ادعاءه أنه رجل أعمال إماراتي.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ووحدة مباحث أكتوبر، تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، وبدأت القوات في فحص الكاميرات وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين انه مسجل خطر.

سرقة مشغولات ذهبية و10 آلاف جنيه

وعقب ذلك تم استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة إلى محل إقامة المتهم، والقى القبض عليه، واعترف انه كان بصحبة المجني عليها حماة تامر حسني، في إحدى الكافيهات وادعى بأنه رجل أعمال اماراتي، وقام بمغافلتها وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 10 آلاف جنيه، وفرا هاربا، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.