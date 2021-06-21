تراند الفن: في ذكرى ميلاد سليمان نجيب.. قصة أشهر باشا في السينما المصرية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “سليمان نجيب.. أشهر باشا في السينما المصرية”.

ولد قبل 129 عاما، وعمل بوزارة الأوقاف ثم الخارجية ثم وزارة العدل، انطلق بعد ذلك على عكس كل التوقعات إلى رحاب الوسط الفني، إنه سليمان بك نجيب، الذي وُلد في مثل هذا اليوم من عام 1892.

وفي فترة الأربعينيات من القرن الماضي، كان من الصعب أن يخوض غمار الفن أبناء العائلات الكبيرة إلا نادرا، وكان هو من بينهم على الرغم من أنه شقيق والدته أحمد زيوار باشا، شغل منصب رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، وكان والده من كبار الأدباء المعروفين، وهو من شجعه على حب الفن والكتابات الأدبية التي كانت الطريق السهل لدخول عالم الشهرة والتمثيل.

سليمان نجيب

وبعد وفاة والدته، كون مع الفنان الكبير عبد الوارث عسر جمعية أنصار التمثيل، كما شاركه في تمصير أكثر من 30 عملا مسرحيا من الأدب العالمي، وبعد سنوات قليلة، رشحه صديق عمره محمد كريم عام 1933، ليشارك موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بطولة أول أفلامه “الوردة البيضاء” و”دموع الحب” عام 1935 و”عام سعيد” 1940.

وشغل “أشهر باشا في السينما المصرية”، منصب رئيس دار الأوبرا المصرية التي عُرفت وقتها بدار الأوبرا الملكية، وحصل على لقب “بك” من الملك فاروق، وكانت الكتابات الأدبية هي طريقه للمسرح الذي قدم له نحو 40 عملًا ككاتب ثم ممثلا بالأدوار التي يجدها تناسبه فيما يكتب، ثم انتقل إلى السينما وظهر في نحو 52 فيلما معظمها في أدوار الباشا أو ابن “الذوات”.