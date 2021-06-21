تراند الفن: وفاة والدة وزير الشئون النيابية.. وجبالي يرسل برقية تعزية للأسرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت مصراوي 10 زيارة

كتب- نشأت علي: نعى المستشار حنفي جبالي، وفاة والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين. وأرسل رئيس مجلس النواب، برقية عزاء لوزير الشئون النيابية، معبرًا فيها عن صادق تعازيه للأسرة في وفاة والدتهم، داعيا الله ان يسكنه فسيح جناته ويتغمدها برحمته الواسعة.​

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