تراند الفن: عاجل.. وفاة والدة وزير شئون المجالس النيابية ونعي رسمي من «النواب»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة

توفيت اليوم والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية. ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والتى وافتها المنيه صباح اليوم. مجلس النواب ينعي والدة وزير المجالس النيايبة كما بعث المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والسيد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببرقيات تعزية للسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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