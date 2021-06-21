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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - يواصل طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا غربي محافظة الإسكندرية، أداء الامتحانات لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد19″.
وأجرى الدكتور عادل ريان، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية والتي من المقرر أن تستمر حتى الأول من شهر يوليو.
وأكد عميد الكلية، على انتظام سير الامتحانات في هدوء ويسر؛ وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لتوفير بيئة آمنة للطلاب والحفاظ على سلامتهم، موضحًا أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وجميع المشاركين في الامتحانات.
وأشار الدكتور عادل ريان، إلى أنه يتم بصفة دورية تعقيم المدرجات ومنع التجمعات الطلابية والالتزام بارتداء الكمامات وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.
امتحانات الجامعة اليابانية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتظام الامتحانات بالجامعة اليابانية وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.