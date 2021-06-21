تراند الفن: انتظام الامتحانات بالجامعة اليابانية وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا ‏

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - يواصل طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا غربي محافظة الإسكندرية، أداء الامتحانات لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد19″.

وأجرى الدكتور عادل ريان، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية والتي من المقرر أن تستمر حتى الأول من شهر يوليو.



وأكد عميد الكلية، على انتظام سير الامتحانات في هدوء ويسر؛ وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لتوفير بيئة آمنة للطلاب والحفاظ على سلامتهم، موضحًا أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وجميع المشاركين في الامتحانات.

وأشار الدكتور عادل ريان، إلى أنه يتم بصفة دورية تعقيم المدرجات ومنع التجمعات الطلابية والالتزام بارتداء الكمامات وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.

امتحانات الجامعة اليابانية



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