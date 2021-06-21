تراند الفن: أبرز تصريحات أول وزير عربي بحكومة إسرائيل.. «دعا لتوسيع دائرة السلام»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كشف وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، عيساوي فريج، عن أبرز الملفات التي سيعمل عليها من خلال منصبه داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وتحدث عيساوي فريج، وهو الوزير العربي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، المنتمي لحزب «ميرتس» اليساري، عن عدد من النقاط المهمة وسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحسب ما قاله في حوار خاص عبر موقع «سكاي نيوز عربية»، وفيما يلي أهم تصريحاته.

1- العرب وللمرة الأولى جزء من الحكومة، ويجب اغتنام هذه الفرصة واستغلالها لتحسين ظروفهم ومنحهم الحقوق المستحقة كافة.

2- اتفاقيات السلام مع دول المنطقة يجب أن تطال المواطن البسيط في إسرائيل وفي دول المنطقة.

3- يجب أن يلمس الجميع ثمار اتفاقيات السلام مع دول المنطقة، عبر مشاريع واسعة لا تقتصر على النخب الاقتصادية، وإنما تجعل العربي في إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج يشعر بأن هذه الاتفاقيات تفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين وتعود عليهم بالفائدة.

4- يتعين توسيع دائرة المستفيدين من هذه الاتفاقيات، والعمل على توطيد العلاقات بين دول المنطقة، لكن الأهم من ذلك بين شعوبها

5- نأمل أن تؤدي الظروف السياسية وخاصة تحسين المسار مع الفلسطينيين إلى توسيع دائرة السلام على مبدأ استفادة الجميع من هذه الاتفاقيات، ورؤية المصلحة المشتركة

6- الأحداث التي وقعت في الكثير من البلدات داخل إسرائيل بين العرب واليهود أثرت سلبا على هذه العلاقة بينهم، وللأسف هناك حالة شك وخوف متبادل، لكن الواقع أقوى.

7- أتوقع عودة العلاقة بين العرب واليهود إلى سابق عهدها بعد فترة لأن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في نفس الحارات والمباني ويدرسون في نفس الجامعات ويتسوقون في نفس الأسواق.

8- الحكومة الجديدة ستعمل على ترميم هذه العلاقة، بعيدا عن أجواء التحريض وسياسة فرق تسد التي ميزت سياسة بنيامين نتانياهو.

9- الحكومة الجدية فيها الكثير من المكونات، لذلك يجب السعي إلى زيادة مساحة القواسم المشتركة.

10- أنا وحزب ميرتس تعهدنا بتحريك ملف المفاوضات والسلام مع الفلسطينيين.

11- سنحاول خلق أرضية مريحة لإطلاق مفاوضات بين الطرفين لن يكون الأمر سهلا بسبب طبيعة هذه الحكومة.