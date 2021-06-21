تراند الفن: استشاري يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة.. أبرزها «تنظيم وقت المذاكرة والنوم»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وجه الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام قليلة من بداية امتحاناتهم، قائلا: «النظام اللي عامله لنفسك استمر عليه في المذاكرة، ولما تفتح مادة بقالك أسبوع لم تذاكرها ستشعر إن الورق أبيض قدامك، ده عادي ومتخافش، ولو حسيت بيها ليلة الامتحان هتجاوب في الامتحان».

وأضاف فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كل ما يسمعه أو يذاكره الطلاب من مادة علمية ستُخزن في ذاكرته، وحتى لو نسيها الطالب قبل الامتحان، فإنه سيستعيد هذه المعلومات أثناء الامتحان».

ونصح استشاري الطب النفسي، الطلاب بضرورة التعامل بهدوء مع الامتحان والحفاظ على ساعات النوم: «حافظ على ساعات النوم الطبيعية ومحدش يطبق أو يذاكر لحد الظهر وبعدين يصحى بالليل يذاكر، ونظموا ساعات النوم من الآن لوقت الامتحانات».

وشدد على أهمية الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة، مقابل التركيز على اللحوم الحمراء وصدور الدواجن والأسماك: «ومتشغلش نفسك بأي مشاكل فرعية في البيت».

كما أكد استشاري الطب النفسي، ضرورة ابتعاد أولياء الأمور عن مقارنة أبنائهم بأقرانهم من الطلاب: «مينفعش نعاير الولد أو البنت، أو نقول لهم إحنا دفعنا كذا وكذا، وكل الكلام ده ممنوع نهائي، لأن اللوم والعتاب المستمر يقلل من تركيز واهتمام الطلاب والتحصيل لن يكون بالدرجة المرغوب فيها».