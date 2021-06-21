تراند الفن: “زراعة المنوفية”: الانتهاء من حصاد 126.6 ألف فدان من محصول القمح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كشف محمد بركات التركاوي، مدير مديرية الزراعة في المنوفية، حصاد 126669 فدانًا من محصول القمح، حتى الآن، بأراضي المحافظة المختلفة في ظل اهتمام كبير من كافة الأجهزة، لما يمثله القمح من محصول استراتيجي هام.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 126669، فدان من محصول القمح حتى 20/ 6 /2021 وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى تاريخه 856161 أردب ما يعادل 128424.169 طن بجهات التوريد.

وأكد التركاوي، أن مطاحن “وسط وغرب الدلتا” استقبلت 464607 أردب و63 كجم، ما يعادل 69691 طن، فيما استقبلت الشركة المصرية القابضة 285995أردب و260 كجم، ما يعادل 42899 طن.

وتابع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية مشيرًا إلى أن بنك التنمية “شيءون البنك” استقبلت 105559 أردب و846 ك و15833طن، بإجمالي 856161 أردب و169 ك، ما يعادل 15833 طن.

وشدد على ضرورة الاهتمام بهذا المحصول لما له من أهمية استراتيجية للدولة علمًا بأنه تم الزيادة بمقدار 1755 طن بنسبة 1.38% عن المستهدف من التوريد.

وكان محافظ المنوفية، قد وجه وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين بالمحافظة حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، مؤكدًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية فدان القمح مناشدا المزارعين، بتوريد القمح للصوامع، والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.