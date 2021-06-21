تراند الفن: تعرف على شكل أسئلة البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 مساءً - يؤدي طلاب الثانوية العامة الآن الامتحان التجريبي الثالث للشعبة العلمية «علمي علوم» مادة الأحياء، التي بدأت في الساعة 10 صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات وينتهي الساعة 1 ظهرًا.

كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» منذ الساعة العاشرة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين وينتهي الساعة الثانية عشرظهرًا .

ويعتبر الامتحان التجريبي الثالث محاكاة والبروفة الأخيرة لامتحان نهاية العام للثانوية العامة حيث يؤدي الطلاب يومًا واحدًا في اللجان وباقي الأيام من المنزل إلكترونيًا، وهدفه تدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد للأسئلة وحل الامتحان على البابل شيت والتابلت، قبل امتحان نهاية العام الذي يبدأ يوم 10 يوليو المقبل للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية.

وحصلت «الوطن» على صورة من أسئلة الامتحان والبابل شيت:

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض الملاحظات على ورقة الأسئلة وورقة الإجابة:

– استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الكتابة ولا تستخدم مزيل كتابة.

– عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.

– عند إجابتك إجابة خاطئة ثم قمت بالشطب قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

– إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خاطئة.- ممنوع الكشط فى ورقة الإجابة.

– كن حريصا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.

– تأكد من كتابة بيانتك كاملة أعلى ورقة الإجابة قبل البدء في الامتحان.

– لا تكتب اسمك أو أى من بياناتك إلا في المكان المخصص في ورقة الإجابة.

– في حالة استلامك ورقة أسئلة ناقصة أو مطبوعة بشكل تالف اطلب ورقة جديدة من الملاحظ.

– تأكد من تطابق ورقة من رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع رقم السؤال في ورقة البابل شيت.