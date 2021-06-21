فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 مساءً - بدأت منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية “الفتنة” بالأردن والتي يحاكم بها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، والتي تنظرها محكمة أمن الدولة بالمملكة.
وقررت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية الفتنة: “باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين”، سرية.
ومنعت المحكمة دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.
وكانت وصلت إلى محكمة أمن الدولة الأردنية سيارات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.
وتواجد مندوبو وسائل الاعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خلال جلسة سرية.. بدء محاكمة المتهمين بقضية “الفتنة” بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.