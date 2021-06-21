تراند الفن: خلال جلسة سرية.. بدء محاكمة المتهمين بقضية “الفتنة” بالأردن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 مساءً - بدأت منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية “الفتنة” بالأردن والتي يحاكم بها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، والتي تنظرها محكمة أمن الدولة بالمملكة.

وقررت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية الفتنة: “باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين”، سرية.

ومنعت المحكمة دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.

وكانت وصلت إلى محكمة أمن الدولة الأردنية سيارات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

وتواجد مندوبو وسائل الاعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.