فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 مساءً - كتبت منال المصري: أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة ضمن باقة خدماته للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك على منصة “ادرس في مصر” والتي يشرف عليها قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الاثنين، إن تلك الخدمة تأتي تدعيما لاتفاقية التعاون الموقعة بين البنك الأهلي ووزارة التعليم العالي في سبتمبر من العام الماضي. وتهدف الاتفاقية لتوفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات الدفع بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي. وبحسب أبوالفتوح تسعى الخدمة لتسهيل التعامل بالوسائل الالكترونية التي يتيحها البنك تدعيما لخطة الدولة للتحول الرقمي والتي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك والتي يوليها أهمية قصوى. وأكد رئيس البنك، حرص البنك على القيام بدوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني، خاصة مع ضرورة مواكبة المستجدات التي أثرت على حتمية تطوير آليات التحصيل التقليدية وجعلت من الضروري استحداث آليات جديدة أكثر تطورا مما يدعم الشمول المالي. وأكد أبو الفتوح أن البنك حريص على تطوير خدماته ومواكبة التحديث المستمر في مختلف مجالات العمل المصرفي. وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي إن استراتيجية جذب الطلاب الوافدين تأتي في ضوء التكليفات الرئاسية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة (ادرس في مصر)، لتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط وتحقيق استراتيجية مصر 2030 ولتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية. وأكدت أن فكرة التحصيل الإلكتروني تعتمد على مواكبة التقدم التكنولوجي في مجال وسائل الدفع بحيث يتم الاستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل، مما يؤدي إلى توفير الوقت والمجهود والحد من الأخطاء البشرية الواردة في العمليات الحسابية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البنك الأهلي يطلق خدمة التحصيل الإلكتروني للطلاب الوافدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.