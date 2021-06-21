تراند الفن: يوم الأب العالمي يتصدر تويتر.. ومغردون: حينما داهمني اليأس حاربته بأبي ( صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 مساءً - تصدر هاشتاج يوم الأب العالمي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بالتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال بعيد الأب، الذي يوافق 21 يونيو من كل عام.

وتفاعل مستخدمو السوشيال ميديا مع الهاشتاج، حيث عبر كل مستخدم عن فخره وحبه الشديد لوالده.

كما شارك من فقدوا والدهم في الهاشتاج بالترحم على أبيهم، وكتب المغردون أبياتًا شعرية في حب الآباء.

واحتفل محرك البحث العالمي “جوجل”، اليوم الاثنين، بعيد الأب بتغيير شعاره، إلى قلوب وصور مبهجة، تدل على التضحية والحنان الذي يقدمه الآباء للأبناء.

ويعد عيد الأب من المناسبات الهامة في كل أنحاء العالم، ولكن يتم الاحتفال به في مواعيد مختلفة في كل دولة، حيث تحتفل مصر وبعض الدول به في مثل هذا اليوم من كل عام.

بينما تحتفل بعض الدول الكاثوليكية بهذه المناسبة يوم 19 مارس من كل عام، وهو ما يوافق عيد القديس يوسف النجار، حيث بدأ تخصيص هذا اليوم للاحتفال منذ القرون الوسطى.

والهدف من الاحتفال بعيد الأب تسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الآباء في حياة أبنائهم، وتخليدًا للحب والعطاء والتضحية التي يقدمها كل أب من أجل سعادة الأبناء.