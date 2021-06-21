تراند الفن: السيسي: اتفقت مع رئيس وزراء اليونان على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في مختلف العلاقات مع اليونان.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، أنه تم التوافق على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة.

وشدد أنه تم التأكيد على احترام السيادة والمياه الإقليمية والتضامن مع اليونان في عدم انتهاك سيادتها، وضروة تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك التعاون