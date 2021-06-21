فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في مختلف العلاقات مع اليونان.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، أنه تم التوافق على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة.
وشدد أنه تم التأكيد على احترام السيادة والمياه الإقليمية والتضامن مع اليونان في عدم انتهاك سيادتها، وضروة تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك التعاون
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي: اتفقت مع رئيس وزراء اليونان على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.