تراند الفن: رئيس الوزراء اليوناني: البحر المتوسط يجب أن يكون رابطًا للتقارب بين الشعوب وليس التفريق بينهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن البحر المتوسط يجب أن يكون رابطًا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بينه وبين الرئيس السيسي، أن اليونان تتوافق مع مصر بشأن ضرورة إحلال السلام في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه تم التوافق مع اليونان على دعم خارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها بليبيا، مؤكدًا أن مصر واليونان يتوافقان على ضرورة حل الميلشيات المسلحة في ليبيا لبدء حراك سياسي فاعل.

وأكد على وجود روابط صداقة متميزة تجمع كلًا من مصر واليونان، مضيفًا أن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في العلاقات المصرية اليونانية.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني في قصر الاتحادية، للتباحث حول بعض القضايا المشتركة بين البلدين.