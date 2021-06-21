تراند الفن: “أمي اللي ماتت ولا مين؟”.. لحظات الرعب في مصرع شاب وحماته داخل حفرة بالهرم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

الرابعة عصر أمس الأحد، سادت حالة من الهرج والمرج بالمنطقة السياحية بنزلة السمان التابعة لحي الهرم غرب الجيزة، الحدث جلل، بكاء وعويل النساء لا يتوقف، الكل يتصبب عرقا من هول المشهد الذي أحاطته قوات الشرطة بمختلف هيئاتها.

الفصل الأول من حكاية الكنز الملعون جاء بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر المتاخم لأهرامات الجيزة.

انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد مدير الإطفاء، والعميد علاء خلوصي مدير الإنقاذ البري، والمقدم محمد إمام مدير العمليات.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المنزل بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة تنسيقا مع العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص أن شابا يدعى “إسلام. ر.” 32 سنة، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته “منى. ا. ح.” 45 سنة، مقيمة الصف بمحافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض.

كما تبين أن المنزل ملك مجموعة من الورثة منحوا شابا يدعى “إسلام رمضان” وأسرته حق الإقامة فيه في ظل تردي أوضاعه المالية وبحثه المستمر عن مسكن.

منذ فترة ليست بالقصيرة، شرع الشاب في التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع حماته “منى السيد”؛ بحثا عن الثراء الفاحش عبر بوابة تجارة الآثار مستغلين قرب المنزل من منطقة الأهرامات الأثرية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب توصلت إلى أن أهالي المنطقة فوجئوا بصراخ زوجة “إسلام” ومغادرتها للمنزل -رفقة أطفالها- في عجلة من أمرها؛ خشية تعرضها للمسائلة القانونية.

رحلت الزوجة إلى مسقط رأسها بمركز الصف أقصى جنوب الجيزة بينما تتابع تطورات الموقف عبر الهاتف مع أحد الجيران سألته “أمي اللي ماتت ولا مين اللي وقع عليه التراب في الحفرة؟”.

فارقت الأربعينية الحياة أولا لتسقط جثتها على زوج ابنتها الذي كان يصدر رسائل استغاثة لدى وصول فرق الإنقاذ البري قبل أن يلحق بها مختنقا.

على مدار 7 ساعات، عكف رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.