فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبان يعتدون على صديقهم بالضرب داخل سيارة يستقلونها. وظهر في الفيديو، الشاب يحاول الدفاع عن نفسه ثم خرج من السيارة، ولكن استمر صديقه في الاعتداء عليه وإهانته بألفاظ مسيئة، بالإضافة إلى السخرية منه. ودخل موثق الفيديو، أصدقائه في نوبة ضحك، بسبب التطاول على زميله بالضرب والإهانة، حيث لاقى المقطع انتشارا وتداولا واسعا بمنصات السوشيال ميديا. فيما تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع الفيديو المتداول، من خلال التواصل مع ناشره للتمكن من مباشرة الحالة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-21-at-2.00.31-AM-1.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: اعتداء مراهقين على صديقهم بالضرب والإهانة وسط ضحكات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.