فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتب- علاء عمران: تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة محملة بكمية من الذهب الخام. الواقعة بدأت أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط سيارة محمل عليها 150 جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالى 8 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة . وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 850 جراما. وبمواجهة قائدها أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب بمعرفته منها بقصد التربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الذهب الخام في أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.