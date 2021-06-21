تراند الفن: السيسي: مصر تتضامن مع اليونان حيال أي ممارسات تنتهك سيادته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقائه مع رئيس وزراء اليونان اليوم كان فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية لحل الاهتمام المتبادل.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان: “أكدت له على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط القائم على ضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبخاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول”.

وشدد رئيس الجمهورية، على تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شانها انتهاك سيادته، إذ توافق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع قبرص ومواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية، بحكم تفرد تلك العلاقة وتلاقي المصالح المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.