- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت الوطن 3 زيارة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقائه مع رئيس وزراء اليونان اليوم كان فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية لحل الاهتمام المتبادل.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان: “أكدت له على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط القائم على ضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبخاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول”.
وشدد رئيس الجمهورية، على تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شانها انتهاك سيادته، إذ توافق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع قبرص ومواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية، بحكم تفرد تلك العلاقة وتلاقي المصالح المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي: مصر تتضامن مع اليونان حيال أي ممارسات تنتهك سيادته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.