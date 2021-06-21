تراند الفن: رئيس وزراء ماليزيا يواجه انتقادات من أنصاره على خلفية تعليق انعقاد البرلمان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - بانكوك- (د ب ا):

أمهل أكبر حزب بالائتلاف الحكومي في ماليزيا اليوم الاثنين رئيس الوزراء محيي الدين ياسين 14 يوما لإعادة انعقاد البرلمان، قائلا إن أي تأخير في ذلك يرتقي لكونه خيانة.

وقال أحمد زاهيد حمدي، زعيم المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، التي تشغل عدة مناصب بحكومة محيي الدين ” إخفاق الحكومة في تطبيق المرسوم سيعتبر شكلا من أشكال الخيانة وعدم احترام مؤسسة حكام ملايو”.

وكان الملك عبد الله ملك ماليزيا ومجلس السلاطين قد صرحا الاسبوع الماضي إنه ليس هناك حاجة للإبقاء على تعليق عمل البرلمان، وقالا إنه يجب أن ينعقد في أقرب وقت ممكن.

وقال محيي الدين إنه ” علم” بطلب الملك، ولكن لم يحدد موعدا لاستئناف عمل البرلمان. ويشار إلى أنه من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى الأول من أغسطس المقبل.

وعلى الرغم من أن منصب الملك شرفي بصورة كبيرة، إلا أنه كان يجب الحصول على موافقته لتعليق عمل البرلمان ضمن حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها في يناير الماضي، بعد ارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا مجددا لمستويات قياسية في مايو الماضي على الرغم من فرض حالة الطوارئ و إجراءات إغلاق ” ثالثة، مما جدد الدعوات للنواب بالاجتماع.