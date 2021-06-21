فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 48 ثانية مضت آخر الأخبار 3 زيارة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن موقف مصر ثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط، خاصة احترام السيادة على المياه الإقليمية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليونان، أنه تم التوافق مع اليونان على دعم خارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها بليبيا، مؤكدا على وجود روابط صداقة متميزة تجمع كلًا من مصر واليونان، وأن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في العلاقات المصرية اليونانية.
وأوضح الرئيس أنه تم التوافق على تعزيز التواصل الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، للتشاور في مختلف القضايا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السيسي أنه تم التوافق على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي: موقف مصر ثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط خاصة احترام السيادة على المياه الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.