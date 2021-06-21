تراند الفن: السيسي: موقف مصر ثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط خاصة احترام السيادة على المياه الإقليمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن موقف مصر ثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط، خاصة احترام السيادة على المياه الإقليمية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليونان، أنه تم التوافق مع اليونان على دعم خارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها بليبيا، مؤكدا على وجود روابط صداقة متميزة تجمع كلًا من مصر واليونان، وأن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في العلاقات المصرية اليونانية.

وأوضح الرئيس أنه تم التوافق على تعزيز التواصل الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، للتشاور في مختلف القضايا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي أنه تم التوافق على استكمال رحلات البواخر السياحية بين البلدين في أقرب فرصة.