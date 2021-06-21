تراند الفن: القصة الكاملة لجريمة مقتل «كاهن المرج» بعد إعدام أحمد سعيد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:09 مساءً - في 12 أكتوبر 2017، كان القمص سمعان شحاته، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس، مركز الفشن محافظة بني سويف، المعروف بـ«كاهن المرج»، ضحية هجوم أثناء خدمته في منطقة «مؤسسة الزكاة بمدينة السلام في القاهرة»، إذ أثناء سيره برفقة القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس التابعة لايبارشية مطاي بالمنيا، فوجئا بشخص يدعى «أحمد سعيد»، يبلغ من العمر 19 سنة يحمل «ساطورًا» يتهجم عليهما، وشرع يطارد القمص سمعان ثم سدد له عدة ضربات بالساطور؛ حتى تأكد أنه فارق الحياة ولاذ بالفرار قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك وتم إحالته لمحكمة الجنايات.

وصباح اليوم الإثنين، داخل سجن استئناف القاهرة، تم تنفيذ حكم الإعدام في «أحمد سعيد»، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس، مركز الفشن التابعة لمحافظة بني سويف، وذلك بعد ما يقارب الـ4 سنوات من وقوع الجريمة المعروفة إعلاميًا بمقتل «كاهن المرج».

جنازة كاهن المرج

وشارك عدد كبير من أساقفة الكنيسة في جنازة كاهن المرج، التي أقيمت في يوم مقتله في 2017، ببلدته ببني سويف، وألقى الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقتها، كلمة في الجنازة، قائلا: «دماء الشهداء بذار الكنيسة، فكلما تقتلون شهيدًا تنتعش الكنيسة وتنمو، فلو كنتم تعلمون ذلك لتوقفتم عما تفعلون».

البابا ينعى كاهن المرج

أما البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي كان في رحلة علاجية بألمانيا لإجراء فحوصات طبية على العمود الفقري بسبب الانزلاق الغضروفي، خرج بعد جريمة قتل كاهن المرج، ليؤكد في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش حفل العشاء الذي نظمه له السفير المصري في ألمانيا، أن «مصر بها نيل واحد وشعب واحد، وكل ما يقوم به من يؤججون العنف والإرهاب داخل مصر تحديدًا هدفه التأثير على الوحدة الوطنية، وللأسف هناك ضحايا من الجانبين المسيحي والإسلامي يسقطون ضحية الإرهاب».

وأبدى البابا حينها تحفظًا على ما وصفه بالدور السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام في لعب دور سلبي في عقول الشباب، مطالبًا بالانتباه إليه ومواجهته، موجهًا النصح للشباب بألا ينساقوا وراء المصادر غير الموثوق بها، وأن يقرأوا التاريخ جيدًا، ويحكموا عقولهم، وألا ينساقوا وراء أيه توجهات الغرض منها زعزعة استقرار الوطن.

وعقب عودته لمصر، وخلال عظته الأسبوعية يوم 25 أكتوبر، التي ألقاها ببيت الكرمة بكنج مريوط، نعى البابا، كاهن المرج الراحل، قائلا: «مصر تخوض حاليا معركتين ضد العنف والإرهاب وأخرى نحو التنمية والبناء، وكل هذا يحتاج التضافر والتعاون حتى ننطلق لأيام الافتخار».

محاكمة قاتل كاهن المرج

أما المتهم في جريمة قتل كاهن المرج، الذي اقتيد لمحكمة الجنايات، صدر عليه حكم بالإعدام في فبراير 2018م، بعد موافقة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتم تأييد الحكم في نوفمبر 2020م، من محكمة النقض، قبل أن يتم تنفيذ الحكم فيه صباح اليوم 21 يونيو 2021م.