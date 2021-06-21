تراند الفن: ضبط المتهم بواقعة استشهاد أمين شرطة الخصوص بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط المتهم بواقعة استشهاد الأمين محمد علي صابر، من قوة قسم الخصوص، حيث تبين أنه سبق اتهامه بقضية حيازة سلاح، ويعمل بتجارة المخدرات.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إلى أن الشهيد لقي مصرعه خلال مشاركته في مأمورية مع مكتب مكافحة المخدرات، لضبط أحد الخارجين على القانون ومُروجي المخدرات، بدائرة القسم.

وفُوجئت القوة الأمنية بشخص يستقل سيارة وقام بدهس الأمين، خلال ضبطه لتاجر مخدرات صديق المتهم، وفرّ هاربًا.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الشهيد للمستشفى، وجارٍ إعداد جنازة عسكرية له بمسقط رأسه بالمنوفية.

كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، باستشهاد أمين شرطة محمد على صابر، من قوة شرطة قسم الخصوص، خلال مُشاركته بمأمورية أمنية، لضبط أحد الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة بدائرة القسم، وخلال ذلك فوجئت القوة الأمنية بالمتهم يستقل سيارة ويدهس الشهيد وفر هاربًا.

تم نقل الجثمان للمستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفن جثمان الشهيد، حيث تجري حاليًا الاستعدادات لمراسم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية بقرية سبك الأحد، بمحافظة المنوفية مسقط رأس الشهيد.