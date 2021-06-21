تراند الفن: “صحة المنيا” تطلق قوافل طبية لتنظيم الأسرة بقرى مغاغة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمديرية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى شارونة وقفادة ودير الجرنوس بمركز مغاغة، وذلك بدءًا من غدا الثلاثاء 22 يونيو الجاري حتى الخميس 24 يونيو، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم تنفيذ القافلة باستخدام العيادات المتنقلة على مدار 3 أيام بقرى مغاغة، بحيث ستكون قرية قفادة يوم الثلاثاء 22/6، وقرية شارونة يوم الأربعاء 23/6، وقرية دير الجرنوس يوم الخميس 24/6، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.