فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : نشر المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض سابقا، توجيه من مجلس الوزراء للجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلبات التقاعد. وأوضح التوجيه أن ذلك يكون في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين عشرين سنة وأقل من 25 سنة، وذلك استنادًا إلى الفقرة «1» من المادة «18» من نظام التقاعد المدني. وتضمن التوجيه أنه في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابًا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توجيه بعدم التساهل في الموافقة على طلبات تقاعد الموظفين في هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.