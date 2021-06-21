تراند الفن: نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الدقهلية 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 02:09 مساءً - يبحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الدقهلية 2021 بعد أن جرى اعتمادها من محافظ الدقهلية، وبلغت النسبة العامة لنجاح طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية 89.1 %.

اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي بمحافظة الدقهلية

من جانبه، قال المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن إمتحانات أجريت وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابة بفيروس كوورنا المستجد، ولذلك تم وضع 14 طالبا فقط في كل لجنة امتحان، وبلغ عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام بلغ 109 ألف 275 طالب وطالبة هذا العام نجح منهم 92 ألف 99 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي بمحافظة الدقهلية 2021

وأعلن عبد الرؤوف، عن روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول من خلالها علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، سواء باستخدام اسم الطالب أو رقم الجلوس، كما يمكنه الحصورة علي درجات كل مادة من المواد التي تم امتحانها للتعرف علي المواد القوية والضعيفة، ويمكن الحصول علي النتيجة من هنــــــــــــــا

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط أخر يمكنم من خلاله الحصول علي النتيجة التفصيلية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

وأتاح موقع جريدة الوطن رابط يمكن الحصول علي النتيجة الكاملة بالاسم او رقم الجلوس والحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2020 هم:

الطالبة ألاء علي متولي علي علي مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمي الامديد بمجموع 280 درجة

الطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقي الاول مكرر مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة

الطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا الاول مكرر بمجموع 280

الطالب عبد الرحمن السيد حمدي الشربيني مدرسة الشهيد اسلام بغدادي بمدينة طلخا الاول مكرر بمجموع 280

الطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الاتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز اجا بمجموع 279.5 درجه ترتيبها الخامس

الطالبة آلاء عماد القطب المكاوي على مدرسة النزل الاعدادية المشتركة بمنية النصر بمجموع 279.5 درجة الخامس مكرر

الطالبة جنى محمد السيد محمد حسن مدرسة الدلتا للغات بطلخا الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة ،

والطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبه مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل بمنية النصر الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة

الطالبة جنى خالد احمد طه محمود مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة

الطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان مدرسة الزهراء الاسلامية للغات بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة.