تراند الفن: وزير الري يغادر القاهرة إلى جوبا لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة

كتب- محمد عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، متوجها على رأس وفد إلى جوبا في زيارة لجنوب السودان، يبحث خلالها دعم التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجالات المياه المختلفة ، بالاضافة لبحث آخر التطورات بملف سد النهضة الإثيوبي. قالت مصادر بالمطار: يلتقى وزير الموارد المائية والري خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم نظيره الجنوبي سوداني لبحث دعم التعاون في مجالات المياه المختلفة، خاصة المشروعات التي تنفذها مصر فى مجالات المياه بجنوب السودان، كما يتم استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك على ضوء التعنت الإثيوبي في جولات المفاوضات، التي تمت طوال العقد الماضي.​

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