تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة ارتفاع جماعي للمؤشرات، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.250 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.69%، ليغلق عند مستوى 10061 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 12603 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3933 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.