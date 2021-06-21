فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
شهدت البورصة ارتفاع جماعي للمؤشرات، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.250 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.69%، ليغلق عند مستوى 10061 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 12603 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3933 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.