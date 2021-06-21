تراند الفن: الكشف عن فوائد صحية مذهلة للجرجير تجعلك لا تستغني عنه أبدًا!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: تميز الجرجير بفوائد صحية مذهلة ومتعددة وتشمل توفير التغذية، وتعزيز المناعة، والوقاية من السرطان، ودعم الغدة الدرقية، حيث يبدأ مفعول هذه الفوائد مع تناول حزمة واحدة من الجرجير الذي يُعتبر بمثابة مكمل غذائي.

ومن الممكن استخدام الجرجير كنوع من العلاج عند الإصابة بأي مرض قبل اللجوء للعلاج الدوائي في الأمراض المختلفة مثل الوقاية من سرطان الثدي، بحسب موقع «health line» الطبي،

وتساعد خصائص الجرجير على زيادة الجزيئات في الدورة الدموية في الجسم، وقد تمنع تكرار سرطان الثدي، كما يعتبر سرطانًا وقائيًا للمعدة والرئة.

فيما أشارت الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الذي يحتويه الجرجير كجزء من نظام غذائي يومي، قد يكون بمثابة وقاية ضد سرطان القولون والمستقيم، ويعمل على الحد من خطر هشاشة العظام، وغني بحمض الفوليك.

ويعد الجرجير من الخضراوات التي أظهرت تأثيرًا مفيدًا في صحة الغدة الدرقية، حيث تعمل على الحد من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويكون أكثر فائدة عند تناوله خامًا.

واتضح أن الجرجير لديه العديد من الأيض الثانوية التي تساعد على تقليل خطر الأمراض المزمنة المختلفة، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الذى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة الأخرى.

كما يحتوى الجرجير على فيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد في الحد من تلف الأنسجة القلبية الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.