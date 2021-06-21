تراند الفن: تصرف مثير للجدل … شاهد تدمير سيارات فارهة باستخدام “ونش حفَّار” والكشف عن السبب

صحيفة المرصد : دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة بقيمة ملايين الدولارات، هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

وتشمل السيارات علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP ، والتي جمعت في منطقة الميناء بمانيلا.

وفي الوقت نفسه، تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.