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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد : دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة بقيمة ملايين الدولارات، هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.
وتشمل السيارات علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP ، والتي جمعت في منطقة الميناء بمانيلا.
وفي الوقت نفسه، تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.
ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تصرف مثير للجدل … شاهد تدمير سيارات فارهة باستخدام “ونش حفَّار” والكشف عن السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.