تراند الفن: مجدي صابر يفتتح “إبداعات تشكيلية” في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان: “إبداعات تشكيلية للفنان محمود الببلاوي”، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 22 يونيو بقاعة صلاح طاهر، ويمتد المعرض حتى الاثنين 28 يونيو الجاري. يأتي المعرض من منطلق البحث والتعمق في التعبير الفني التجريدي عن مظاهر الحياة المختلفة وواقعها بأسرارها وغموضها وتجليها الجمالي بنوعية تعبيرية خاصة بالفنان، من خلال اللوحة التي يسودها التشكيل المطلق والذي يعبر عن موضوع واضح، ولا يتضمن أشخاصًا أو عناصر طبيعية واضحة، حيث نجد فيه أنفاس الواقع نفسه مع المحافظة على القواعد الجمالية الخاصة بالتكامل والتوازن والتشكيل اللونى المميز بسكين البالتة.

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