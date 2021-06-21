تراند الفن: بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - الأقصر – محمد محروس: اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الإثنين نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) بنسبة نجاح 80.2% . وجاءت أسماء الطلاب الأوائل في مرحلة الشهادة الإعدادية في الأقصر كالآتي:- بيشوي ممدوح جورج السلام للتعليم الأساسي عربي تسنيم محمد عبد الودود محمد صلاح الدين الاعدادية بنات جرجس مفدي وردي خليل على العديسى الإعدادية كيرلس جرجس وديع حليم السلام للتعليم الأساسي عربي علي أحمد البدوي ابوزيد علي السلام للتعليم الأساسي عربي بسمه احمد فوزي عبد المنعم اسنا الاعدادية بنات شهد مؤمن ابو المجد السلام الخاصة لغات اعدادي فاطمه جمعه سيد احمد توفيق مصطفى كامل تعليم أساسي إعدادي عمر مصطفي يوسف احمد الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ مصطفي محروس سعد جاد الشهيد محمد عبد الماجد الاعدادية بنين روان صلاح نافع خضري ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى رحمه منتصر عبد الستار الأقصر الإعدادية بنات الجديدة روان ابو المعارف محمود عمر أرمنت الإعدادية بنات كيرلس وسيم وليم يعقوب السلام الخاصة لغات اعدادي منه الله جمال عبد الناصر سعد احمد الشيخ رزق الاعدادية المشتركة شيرين عصام أحمد أحمد الحبيل الإعدادية إسراء خالد احمد الضوي صلاح الدين الإعدادية بنات جودي سلام محمد خيري احمد سعد ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى زهوه علاء عبد اللـه محمود السلام الخاصة لغات اعدادي جولي ابراهيم روحي ابراهيم الاقصر الاعداديـــــه بنات مارولا اسحق ونس سعيد الاقصر الاعداديـــــه بنات ملك ممدوح محمد جوده الطود الاعدادية مني عبده سيد احمد محمد العضايمة الاعدادية تعليم اساسى ساره اسطفانوس وليم اسطفانوس ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى ايمان اشرف محمد ربيع العديسـات الاعدادية عمر خالد عبد الغني كمال الأقباط الأعدادية بنين ماثيو ميكل رزق الله فخري الشهيد محمد عبد الماجد الاعدادية بنين مارتن جوزيف عدلي العبد السلام للتعليم الاساسى عربي زينب عبد الناصر محمد عبد الله الحليلة الأعدادية امنيه علاء صبري اسماعيل صلاح الدين الاعدادية بنات حبيبه محمد عبد العزيز خضري حاجر العديسات الاعداديه محمود اسامه انور محمد جابر ناصر الاعدادية للبنين شيماء عبد الهادي احمد عبد الجليل كيمان المطاعة الاعدادية المشتركة مريم وليم مكرم بولس الاقصر الاعداديـــــه بنات ندا عبد الحميد محمود احمد ارمنت الاعدادية بنات ملك ممدوح محمد عبد العال الاقصر الاعدادية بنات الجديدة ملك ايهاب اسماعيل محمد الاقصر الاعداديـــــه بنات محمد بهاء الدين انور عبد الراضي اسنا الرسميه للغات محمد عمرو نبوي عبد الظاهر ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.