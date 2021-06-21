تراند الفن: تحرير 44 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 03:09 مساءً - واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة؛ بهدف إحكام الرقابة؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 11 – 17 يونيو الجاري، وتم المرور على 109 منشآت غذائية؛ ما أسفر عن تحرير 44 مخالفة لمنشآت غذائية، تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، عدم وجود شهادات صحية، مؤكدًا استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي: «تم إعدام 414 كيلوجرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 118 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي».

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمديرية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى شارونة وقفادة ودير الجرنوس بمركز مغاغة، وذلك بدءًا من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.