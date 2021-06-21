تراند الفن: قفز من مبنى محكمة كفر الدوار.. عامل متهم باغتصاب ابنته يحاول الانتحار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 مساءً - أبت عدالة السماء أن تصعد روح مُغتصب ابنته بمركز كفر الدوار، قبل أن يلقى عقابة في الدنيا ويفتضح أمره بين أهل الأرض، ولم تفلح محاولة انتحاره من أعلى مبنى محكمة كفر الدوار، أثناء عرضه على النيابة العامة منذ قليل، لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليه من اتهامات، حيث قفز من الدور الرابع ليسقط على إحدى السيارات الملاكي الموجودة بساحة المحكمة، وقام بعدها ولم تظهر عليه أي إصابات سوى خدوش بسيطة إثر سقوطه على السيارة.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية، حينما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بقيام «يوسف فتحي يوسف»، 42 سنة، عامل، باغتصاب ابنته 17 سنة، تحت تهديد السلاح، انتقل على الفور المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه وسط حراسة مشددة.

التحقيق مع المتهم

أجرى ضباط وحدة المباحث بمركز الشرطة، تحقيقاتهم الموسعة مع المتهم، واعترف في مجمل التحقيقات، أنه أقدم على اغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح، ووسط دموع الندم قال في اعترافه: «كانت ساعة شيطان».

إحالة الواقعة للنيابة العامة

عقب الانتهاء من التحقيقات، أحالت وحدة المباحث الأمر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأثناء اصطحابه للعرض على النيابة وقبل أن يدخل إلى غرفة وكيل النيابة، استغل تحرير الكلابشات من يده، وقفز مسرعا من نافذة الدور الرابع.

إصابات بسيطة وإلقاء القبض عليه

أصيب المذكور بأصابات بسيطة إثر قفزه من الدور الرابع، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، وسيقدم للنيابة بتهم اغتصاب ابنته، والهروب، ومحاولة الانتحار، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.