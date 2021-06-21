تراند الفن: بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر بنسبة نجاح 80%

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت مصراوي 4 زيارة

الأقصر – محمد محروس: أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين بنسبة نجاح 80.2%. كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني عام 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى بنسبة نجاح 74.3%، وكذلك تم اعتماد النتيجة العامة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية والتى تعادل الإعدادية المهنية طبقاً للقرار الوزاري 291 لسنة 2017 مادة 14 بند 3 بنسبة نجاح 100%. واعتمد ألهم النتيجة العامة للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع الدور الأول للعام الدراسى 2020/ 2021 بنسبة نجاح 92.8 %.

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