تراند الفن: محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من مشروع ساحة مصر (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، “قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة مصر بحي الشرق، والتي تأتي ضمن الطفرة السياحية الكبرى على أرض بورسعيد، وخطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية”.

ولفت إلى أن “ساحة مصر” تعبر عن تاريخ مصر وجهود المصريين في إنشاء قناة السويس، الذين حفروا القناة بدمائهم الذكية، كما تشير لواقع بورسعيد الحضاري الجديد، والتنمية التي حققتها الدولة على أرض بورسعيد.

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء ساحة مصر، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى، وبما يليق مع المستوى الحضاري وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد، لافتا أن “ساحة مصر” تجمع كافة عناصر الإبهار السياحي والترفيهي الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية، بما يحقق التكامل في التطور السياحي بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب لزائري المحافظة.

ولفت إلى أن تصميم منطقة ساحة مصر تضم مناطق لاند سكيب، وبرجولات، ومقاعد خاصة لكبار السن، بما يحقق مستوى حضاري وجمالي يليق بواجهة بورسعيد.