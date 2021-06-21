تراند الفن: وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية.. ويوجه باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 مساءً - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث زار لجان معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، ولجان معهد آل نوح، ولجان معهد أبو خروع، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الديناميكا.

ووجه وكيل الأزهر أعضاء اللجان بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بخصوص الامتحانات حفاظًا على سير العملية في سلاسة ويسر، وضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء المناطق الأزهرية لتوفير كل احتياجات اللجان، وإيفاد المشيخة والقطاع بكل المستجدات للقدرة على حل أي مشكلة فور ورودها، كما استمع فضيلته إلى الطلاب الذين لم يبدوا أي ملاحظات على أسئلة الامتحانات أو سير الامتحانات داخل اللجان.

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية ويوجه باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات

وبدأ وكيل الأزهر جولته اليوم بتفقد لجنة “فتيات عمر بن عبد العزيز” والتي تضم لجان معاهد فتيات الإسماعيلية، فتيات عمر بن عبد العزيز، فتيات آل نوح النموذجي، فتيات آل سهمود وفتيات عين غصين، ثم توجه فضيلته إلى لجنة “آل نوح علمي”، والتي تضم لجان: الإسماعيلية العلمي وآل نوح العلمي، واختتم وكيل الأزهر جولته بتفقد لجنة “فتيات أبو خروع”، والتي تضم لجان: فتيات أبو خروع، فتيات السبع آبار وأبو راجح علمي.

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية ويوجه باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية ويوجه باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات

وفي إطار المتابعة المستمرة لعملية الامتحانات، تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل القطاع، لجان معهد شبين الكوم بنين وكذلك لجان الفتيات، وأكد رئيس القطاع عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى داخل اللجان، مع ملاحظة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وكذلك وصول الأسئلة في الوقت المحدد.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.