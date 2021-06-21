تراند الفن: مشتريات العرب تقفز بالبورصة 2.6% في نهاية تعاملات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت مصراوي 2 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 2.69% إلى مستوى 10061 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.89%. سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3.2 ملاين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.8 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة 0.69% إلى مستوى 9797 نقطة.

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