تراند الفن: التعليم تتخذ إجراءات قانونية حيال 5 طلاب بالدبلومات بعد ضبطهم بتليفونات محمولة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثالث أيام الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2020، حيث أدى 735 ألف 689 طالب الامتحانات صباح اليوم، في 135 مادة داخل 3111 لجنة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشيءون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث تم ضبط عدد 5 تليفونات محمولة بحوزة الطلاب، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية يرافقه الأستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مصطفي شرف، المشرف علي امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي النقراشي الإعدادية بنين، السلام الإعدادية بنات، الزيتون المتقدمة التجارية، الشهيد محمد إبراهيم غنيم الإعدادية، الشهيد المقدم شريف أحمد صالح الإعدادية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في 1431 مادة امتحانية يتم أداؤها في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب 816948، بمشاركة 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.