تراند الفن: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - يترقب الآلاف من طلاب محافظة سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بعد أن اعتمدها اللواء طارق الفقي، محافظ الأقليم، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.29%، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عقب إعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم تليفونيا من المحافظ.
وتنشر «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. قطاع الجنوب
ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، قطاع الجنوب بجرجا، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــــا، وتقسيم النتيجة لـ3 قطاعات.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. قطاع شمال
ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، قطاع شمال، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــــــا، وهنأ المحافظ أوائل القطاع ضمن أسماء أوائل المحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. قطاع وسط
ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بقطاع وسط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من هنـــــــــــــا.
من جانبه أعرب الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، عن سعادته بالطلاب الأوائل.
وبلغ الطلاب الذين تقدموا للامتحانات نحو 78 ألفا و894 طالبا وطالبة، حضر منهم 78 ألفا و229 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألفا و141 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 78.29%، وذلك قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.