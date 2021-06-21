تراند الفن: وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الثانوية بالإسماعيلية والمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الاثنين، لجان امتحانات الديناميكا لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، وآل نوح، و أبو خروع، بمنطقة الإسماعيلية.

ووجه الضويني، أعضاء اللجان بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد بخصوص الامتحانات حفاظًا على سير العملية في سلاسة ويسر، وضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء المناطق لتوفير كل احتياجات اللجان، وإيفاد المشيخة والقطاع بكل المستجدات للقدرة على حل أي مشكلة فور ورودها، واستمع إلى الطلاب الذين لم يبدوا أي ملاحظات على أسئلة الامتحانات أو سير الامتحانات داخل اللجان.

وتابع وكيل الأزهر لجنة «فتيات عمر بن عبد العزيز» والتي تضم لجان معاهد فتيات الإسماعيلية، فتيات عمر بن عبد العزيز، فتيات آل نوح النموذجي، فتيات آل سهمود وفتيات عين غصين، وتوجه إلى لجنة «آل نوح علمي»، والتي تضم لجان: الإسماعيلية العلمي وآل نوح العلمي.

وتفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل القطاع، لجان معهد شبين الكوم بنين وكذلك لجان الفتيات.

وأكد رئيس القطاع عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى داخل اللجان، مع ملاحظة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وكذلك وصول الأسئلة في الوقت المحدد.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.