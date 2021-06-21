تراند الفن: وزير الرياضة: طلب حضور جماهير الأهلي على طاولة مجلس الوزراء (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن طلب الأهلي بشأن حضور جماهيره خلال مواجهة الترجي التونسي، في الدور قبل النهائي بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، معروض الآن على طاولة مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، “أن طلب النادي الأهلي منذ رفعه بشأن حضور جماهيره ينال اهتمام ومساندة من الوزارة، موضحًا أن الأمر في انتظار موافقة وزارتي الصحة والداخلية، لدراسة الموقف أمنيًا وتطبيق كل القواعد الاحترازية حرصًا على سلامة جماهير القلعة الحمراء”.

وتابع أشرف صبحي: “أنه قدم ضمن الملف رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، لتعتمد أمنيًا وصحيًا، بما في ذلك تنفيذ كافة الاشتراطات في حجز التذاكر وتطبيق القواعد الاحترازية”.

وأشار إلى أن طلب الأهلي بات يضم أيضًا قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالموافقة للأهلي على حضور 15 ألف متفرج، بشرط الموافقات من الحكومة المصرية، ووزارات الشباب والرياضة والصحة والداخلية، وهو ما يسعى إليه الآن داخل مجلس الوزراء.

واختتم حديثه قائلًا: “حضور جماهير الأهلي مسألة وقت، للاعتماد من كل الجهات المعنية”.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا غاليًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي.

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