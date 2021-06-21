تراند الفن: الأول مكرر على الشهادة الإعدادية في شمال سيناء: أهلي يلقبوني بمجدي يعقوب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - يتخذ من الدكتور مجدي يعقوب قدوة له، يتابع تفاصيل عملياته الجراحية، يتمنى أن يصبح مثله، يسير في الوقت الحالي على درب شقيقيه في التواجد بين الأوائل، إنه الطالب عبد الرحمن محمد حسن طايل، الحاصل على المركز الأول مكرر، على مستوى الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء -الأول على الشيخ زويد- بمجموع 280 درجة، في جميع المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي.

الأول مكرر على إعدادية شمال سيناء: كنت بذاكر 7 ساعات يوميا من بعد الفجر

والتقت «الوطن»، مع الطالب عبد الرحمن، الذي أكد بدوره أنه كان يذاكر 7 ساعات يوميًا، بدايتها من بعد صلاة الفجر، بمساعدة والديه في شرح الدروس المستعصية عليه، فوالدته تعمل في مديرية المدرسة التجريبية في الشيخ زويد، ووالده وكيل مدرسة الشهيد محمود صلاح الإعدادية بالشيخ زويد.

وقال الطالب عبد الرحمن: «أمنية حياتي أن أصبح طبيب جراح مثل الطبيب العالمي مجدي يعقوب، أتابع قصة حياة مجدي يعقوب، وأتمنى أن أصبح مثله، وأعالج الفقراء وأفتح عيادات في غالبية المناطق يستطيع الناس الوصول إلي، إخواتي ووالدي منذ صغري كانوا يلقبونني بمجدي يعقوب منذ صغري لعشق الشديد له، وما يحققه من إنجازات».

وتابع: «لن أترك الشيخ زويد التي ولدت بها وقضيت كل حياتي بها، فهي تمثل لي كل شيء الشيخ زويد، هي المكان الهادئ الذي أذاكر به، فرغم أننا من محافظة البحيرة وجدي وجدتي من هناك، فإنني تربيت وعشت في الشيخ زويد ولا أستطيع مفارقتها».

وقال محمد حسن طايل والد الطالب عبد الرحمن: « عند ولد وبنت غير عبد الرحمن، وتمكنا من دخول كلية الطب، حيث يدرس حسن 20 عاما، في جامعة القاهرة كلية الطب علاج طبيعي، فيما تدرس روان 18 عاما في سنة أول كلية الطب جامعة الإسماعيلية، الحمد الله الذي حقق لي ولوالدتها أمانينا في دخول أبنائنا كلية الطب».

فيما أضافت السيدة باتعة علي أحمد والدة الطالب عبد الرحمن: «ابنى كان مغرما منذ طفولته بالدكتور مجدى يعقوب، ومشترك معه في قناته على اليوتيوب، ودائما يحكي لنا عن العمليات الجراحية التي يقوم بها الدكتور مجدي يعقوب، وكنا نقول ليس هناك شيئا اسمه مستحيل بإرادة الله».