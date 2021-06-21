فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين. ويعرف تصنيف منظم من المستوى الخامس بأنه هو التصنيف الأعلى من أصل 5 مستويات وهو مفهوم تم تطويره من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس النضج الرقمي بين منظمي القطاعات ذات العلاقة لمواكبة تطورات العالم الرقمي. وحول المعايير التي ساهمت في حصول المملكة على هذا التصنيف:١- تحول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظم رقمي. ٢-إطلاق رؤية طموحة إحدى ركائز تحقيقها التحول الرقمي. ٣-إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية. ٤-إطلاق مبادرة بناء القدرات البشرية في مجال التنظيمات الرقمية. ٥-اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة. ٦-إطلاق مشروعات البيئة التنظيمية التجريبية والتقنيات الناشئة. ٧- إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي. ٨-إصدار خارطة طريق الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي. وعن أثر هذا التصنيف على المملكة: ١-حذب الاستثمارات في مختلف القطاعات. ٢-تمكين الاقتصاد الرقمي. ٣-تعزيز مكانة المملكة عالميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السعودية تحقق المستوى الأعلى في مؤشر النضج التنظيمي .. والكشف عن معايير حصولها على هذا التصنيف وأثره على المملكة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.