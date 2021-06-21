تراند الفن: “نقل النواب”: لدينا ٢٠٠ طلب إحاطة 90% منها متعلق بالكباري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سولاف درويش، إنه على جانبي الطريق الزراعي عند قرية سنديون يوجد نحو ١٠٠٠ فدان يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحين الذين تضطرهم ظروف عملهم إلى عبور الطريق السريع؛ مما ينتج عنه العديد من الحوادث.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

وأضافت درويش في كلمتها أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن النفق الذي يعبر منه الأهالي للذهاب إلى أعمالهم بدأت عملية تطويره منذ ٦ شهور ولم تنتهِ إلى الآن؛ مما أدى إلى حدوث كوارث.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إنه سيتم تشكيل لجنة للمعاينة؛ حتى نرى بأعيننا وتتم كتابة تقرير مفصل؛ لإيجاد الحل المناسب، وحتى نستطيع أن نقوم بدورنا في الحفاظ على حياة المواطن، وسيشارك في اللجنة نواب من لجنة النقل، بالإضافة إلى النائبة سولاف درويش، مقدمة طلب الإحاطة، وستتوجه اللجنة الأربعاء المقبل؛ للمعاينة على أرض الواقع.

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللجنة ستظل تعمل حتى الأول من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة لديها ٢٠٠ طلب إحاطة؛ ٩٠% منها متعلق بالكباري، وبالتالي نحن بحاجة إلى المرونة في التعامل بيننا وبين الحكومة؛ بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: إننا نرى بأعيننا ما تقوم به الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة السرعة والإنجاز من أجل أن تكون هناك مصر الحديثة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون بين الجميع.