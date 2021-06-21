تراند الفن: باكستان تسمح بدخول رجال الأعمال المصريين  دون تأشيرات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم وفد من رجال الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل، لبحث كافة أوجه التعاون والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية.

وقال العربي إن العلاقات المصرية الباكستانية لديها إمكانيات هائلة للنمو، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية، وذلك خلال لقائه مع ساجد إقبال، السفير الباكستاني والوفد المرافق له.

ودعا العربي، السفير الباكستاني إلى زيارة المناطق الصناعية المصرية ومصانع مجموعة العربي للصناعات الإلكترونية، والتي تبلغ نحو 35 مصنعًا في 3 مناطق صناعية، وتشكيل وفد رجال أعمال باكستاني لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار المشتركة.

وأكد أن العلاقات التجارية الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين حيث بلغت التجارة البينية خلال العام الماضي نحو 364 ملايين دولار.

وأضاف أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح للجانب المصري، حيث بلغت الصادرات المصرية لباكستان نحو 251 ملايين دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من باكستان نحو 113 ملايين دولار.

وأوضح العربي أن أهم الصادرات المصرية للسوق الباكستانية تتمثل في المستلزمات الطبية وخيوط الغزل القطنية والمنتجات والأدوات الكهربائية، بينما تتمثل الواردات المصرية من السوق الباكستانية في الأقمشة والمنسوجات والورق والجلود والأرز.

وحول الاستثمارات الباكستانية في مصر، ذكر أن الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية تقدر بنحو 394 ملايين دولار، ويبلغ عدد الشركات نحو 106 شركات باكستانية وعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والانشائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه قال ساجد اقبال، السفير الباكستاني بالقاهرة، إن دولته أصدرت قرار بإلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين لتسهيل دخولهم لدولته والعمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة إلى إجراءات التأشيرات.

وأكد عزم بلاده اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، على رأسها تبادل الوفود التجارية ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتصنيع المشترك والمساهمة المشتركة في مشروعات إعادة إعمار العراق ومشروعات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية العلاقات التجارية وتنمية التجارة البينية.

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