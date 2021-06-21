نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أمازون السعودية تبدأ عروض يوم برايم أسعار مفاجئة ولمدة يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تحول سوق دوت كوم إلى أمازون السعودية بدأت الشركة في إطلاق مجموعة كبيرة من العروض داخل المملكة، ومؤخرًا أطلقت عرض يوم برايم لأول مرة في المملكة، كواحد من أقوى الحملات التسويقية التي تقدم داخل المملكة على تشكيلة متنوعة من المنتجات والألعاب الإلكترونية.

ما هو عرض يوم برايم

يوم برايم هو يوم تخفيضات تقدمه أمازون لعملائها بالمملكة بمناسبة فصل الصيف واحتفالًا بمرور عام كامل على انطلاق أمازون السعودية، يبدأ من الساعة 12 صباح الاثنين 21 يونيو ويستمر لمدة 48 ساعة كاملة، وينتهي هذا العرض منتصف ليل الثلاثاء 22 يونيو.

مزايا عروض يوم برايم من أمازون السعودية

وهذا العرض يعد فرصة كبيرة لمحبي التسوق لشراء كل احتياجاتهم بتخفيضات كبيرة ، حيث تشمل العروض تخفيضات تصل 70% على بعض المنتجات، وتشمل المنتجات المتوفرة داخل العروض الملابس الرجالية والنسائية من البراندات العالمية، والحقائب وحتى المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، وعروض كبيرة على الساعات من أشهر الماركات العالمية مثل كاسيو وكافالي.

ويشمل العرض أيضًا تقديم خصومات إضافية لمن يدفعون باستخدام بطاقات البنك الأهلي السعودي، ولذلك يجب أن تقرأ تفاصيل العرض قبل الشراء حتى تتمكن من الاستفادة بأقصى قيمة للخصومات.

وكل ما عليك للاستفادة من عروض يوم برايم من أمازون هو الدخول على الموقع، والضغط على علامة التبويب الخاصة بالمنتجات التي تفضل شراؤها ، وتصفح العروض المختلفة والتي تجد أسفلها كلمة برايم باللون الأزرق الفاتح ، لكن لاحظ ن تلك العروض محدودة الكمية كما أنها محددة بوقت.

وسوف تجد أعلى النافذة عداد يحسب الوقت المتبقي على انتهاء العرض.

خدمة التوصيل المجاني من أمازون برايم

ويشمل عرض يوم برايم أيضًا الاشتراك في خدمة أمازون برايم مجانًا لأول مرة، ثم دفع قيمة الخدمة بعد ذلك وقيمته 16 ريال سعودي شهريًا أو إلغاء الاشتراك.

وعند الاشتراك في أمازون برايم سوف تستفيد بخدمة توصيل المنتجات بشكل مجاني داخل بعض مدن المملكة في خلال يوم واحد فقط من طلب المنتج وهذه المدن هي : الرياض وجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والطائف والخبر والدمام والخرج.

يشمل العرض أيضًا توفير خدمة التوصيل المجاني على طلب في مدة تتراوح من 4 إلى 6 أيام في أي مدينة من مدن المملكة، كما يمكن أن يحصل سكان الرياض وجدة على توصيل بسعر مخفض في نفس اليوم، على الطلبات التي يتم شراؤها قبل الساعة 12 ظهرًا.

كما يمكنك الاستفادة من عرض الشحن الدولي المجاني لأي مشتريات تتم عبر الموقع وتزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، وخلال عرض يوم برايم سوف يكون الشحن الدولي مجاني لأي مشتريات تزيد قيمتها عن 100 ريال.

كما يمكنك خلال العرض التمتع بإمكانية الاشتراك في بعض الألعاب الإلكترونية التي تقدمها ومشاهدة بعض العروض التليفزيونية الشهيرة على منصة أمازون بأسعار مخفضة مع عرض برايم جيمنج.