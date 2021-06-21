تراند الفن: بهاء سلطان يحيي الذكرى السنوية لوالده: «علمتني حسن التعامل مع الجميع»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - أحيا الفنان بهاء سلطان، الذكرى السنوية العاشرة لوالده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، قائلًا: «رحمة الله عليك يا والدي.. ورحم الله جميع آبائنا».

ونشر بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالده، مُعلقًا عليها بقوله: «مر على غيابك أكثر من 10 سنوات، لكنك لم تغيب لحظه عني.. علمتني حسن التعامل مع الجميع وأن من تواضع لله رفعه».

دعاء ديني

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان بهاء سلطان، كانت في شهر رمضان الماضي، حيث طرح دعاءً دينيًا بعنوان «إلهي إن يكن ذنبي عظيما»، وكذلك ابتهال «سيدي يا رسول الله» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتقول كلمات ابتهال «سيدي يا رسول الله»: «سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، أنت الذي لما رُفعت إل السماء، بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبًا، ولقد دعاك لقربه وحباك، لك معجزات، أعجزت كل الورى، وفضائل جلت فليس تحاك، والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نبأك، عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا، وكلوا عن صفات علاك، الله صل وسلم وبارك عليه».

بهاء سلطان يكشف حقيقة تسجيل القرآن بصوته

وكان بهاء سلطان، قد أصدر بيانًا أوضح فيه حقيقة تسجيله القرآن بصوته، وقال فيه: «جمهوري العزيز والقريب لقلبي، أولًا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم، الذي يبث السعادة والرضى والصدق على جميع الأصعدة ونواحي الحياة، وأمدني بطاقة إيجابية، ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الآخر».